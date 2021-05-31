لسوء الحفظ.. ضبط وإتلاف 1290 كرتون عصير بـ"حوش بكر" بمكة

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خلال الجولات الرقابية للبلدية بمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة أكثر من 1200 كرتون عصير حُفظت بطريقة غير صحية بحوش بكر بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ قامت البلدية بمصادرة وإتلاف 1290 كرتون عصير لسوء الحفظ، ضبطت بحوش بكر بمكة المكرمة، إلى جانب ضبط أكثر من نصف طن خضراوات وفواكه بالمباسط المخالفة بالنكاسة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.أمانة العاصمة المقدسة