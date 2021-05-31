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في افتتاحية المنافسات.. "تايكوندو الترجي" يتزعم الأندية بكأسَيْ البومسي

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تصدَّر الترتيب العام لدرجتَيْ الشباب والأولى.. والهدى وصيفًا

في افتتاحية المنافسات..

حقَّق فريق التايكوندو بنادي الترجي بطولة للأندية للبومسي 2021 في افتتاحية منافسات الموسم الرياضي لنشاط الاتحاد. واختُتمت اليوم السبت آخر المواجهات التي أُقيمت على ملاعب نادي الرياض بمشاركة (25) ناديًا.

وتفصيلاً، تصدَّر "الترجي" الترتيب العام لدرجتَيْ الشباب والأولى، وحل "الهدى" وصيفًا، فيما جاء الفرع ثالثًا، والنادي الأهلي رابعًا، وحصل نادي الفيصلي على جائزة الفريق المثالي، ولاعب الترجي وحيد مغيص على أفضل لاعب في فئة الكبار، ولاعب الفرع بسام الدوسري لفئة الشباب.

وفي فئتَي البراعم والناشئين حصل على كأسها أيضًا نادي الترجي، وحل الفرع ثانيًا، وتراجع الهدى للمركز الثالث، والأهلي حلّ رابعًا، فيما حصل نادي الرياض على جائزة الفريق المثالي.

وتوَّج الأبطال عضو مجلس الإدارة محمد بن زيد الوبران الذي هنأ الأندية بعودة النشاط الرياضي، وقال إن توجيهات رئيس الاتحاد، العميد ركن شداد العمري، دائمًا بالالتزام بالاحترازات الوقائية، ويحرص الاتحاد على تفعيل تعليمات وزارتَي الصحة والرياضة للحد من . وأشاد بالمستوى الفني الذي قدمته الأندية على مدى ثلاثة أيام موضحًا أن ذلك سينعكس على عطاء السعودي للبومسي بدرجاته الثلاث.

في افتتاحية المنافسات..

في افتتاحية المنافسات..

في افتتاحية المنافسات..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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