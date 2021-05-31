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نقل منافسات كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل الشهر المقبل

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بعد استبعاد الأرجنتين الدولة المضيفة

نقل منافسات كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل الشهر المقبل

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، الاثنين، نقل منافسات كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل الشهر المقبل، بعد استبعاد الأرجنتين الدولة المضيفة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.
ويعني القرار المفاجئ، بنقل المباريات من دولة تعاني من الفيروس إلى أخرى مجاورة تواجه ظروفاً مشابهة، أن أقدم مسابقة قارية في العالم ستنطلق يوم 13 يونيو كما كان مخططاً وتقام المباراة النهائية في العاشر من يوليو.
وقال الكونميبول في بيان "كأس كوبا أمريكا 2021 ستلعب في البرازيل. مواعيد الافتتاح والختام مؤكدة وسيكشف الكونميبول عن المدن المستضيفة والمباريات خلال الساعات القادمة".
وكان من المقرر إقامة البطولة هذا العام بتنظيم مشترك لأول مرة لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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