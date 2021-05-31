أخبار عاجلة

الحريري و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات في لبنان -
لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون" -
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع -
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات -
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية -
وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد -
أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف مدفعي للجيش اليمني

Print
سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف مدفعي للجيش اليمني سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف مدفعي للجيش اليمني
مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا المتوجهة إلى الكسارة

سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف مدفعي للجيش اليمني

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني اليمني على الميليشيا في أطراف محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد عسكري، أن القصف المدفعي، استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، مما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

وبيّن القائد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية مكثُفة، استهدفت بها تعزيزات الميليشيا القادمة إلى الجبهة ذاتها، ودمّرتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي

"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي

"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"

"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون"

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية