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الرئيس الفرنسي يستنكر تجسس أمريكا على حلفائها الغربيين

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الرئيس الفرنسي يستنكر تجسس أمريكا على حلفائها الغربيين الرئيس الفرنسي يستنكر تجسس أمريكا على حلفائها الغربيين
"ماكرون" بيّن أن باريس وبرلين تسعيان للحصول على توضيح

الرئيس الفرنسي يستنكر تجسس أمريكا على حلفائها الغربيين

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على عددٍ من الزعماء والسياسيين الأوروبيين.

وقال "ماكرون" في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي بين فرنسا وألمانيا شاركت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "إن التجسس على الحلفاء أمر غير مقبول"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن فرنسا وألمانيا تسعيان إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية ذكرت أن السلطات الأمريكية استغلت الشراكة مع المخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في دول الجوار منهم مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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