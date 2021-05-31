أخبار عاجلة

فرمان لجنة التخطيط بالأهلي لأمير توفيق -
محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية -
دينا فؤاد تشارك في فيلم «200 جنيه» وتعتذر عن «زقاق المدق» -
التأمينات الاجتماعية: تحسين منظومة صرف المعاشات شهريا وتطبيق الشمول المالي     -
بعد 72 ساعة من توليه المنصب.. رئيس مدينة بيلا الجديد يصدر حركة تغييرات -
بينها جعرانان للملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث.. تفاصيل مقتنيات «شقة الزمالك» -
رئيس مدينة بيلا يتابع إصلاح هبوط أرضي -
وزيرة الهجرة تجتمع مع محافظ الفيوم لبحث مشاركة المصريين في الخارج بـ«حياة كريمة» -
«ألسن القناة» تمثل مصر في مسابقة جسر اللغة الصينية العالمية -
بايدن يهنئ الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويعلن تطلعه للعمل مع بينيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال

Print
"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال "التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال
لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

استدعت وزارة التجارة الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية، وغرَّمتها 300 ألف ريال.
وفرضت الوزارة -وفق احتصاصها- الغرامة المالية على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبات بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الاإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) الصادر من وزارة الداخلية.
وأكدت "التجارة" على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وكانت التجارة وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك: منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 5 وفيات و 310 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 5 وفيات و 310 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شمال سيناء تسجل 3 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد

شمال سيناء تسجل 3 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد

الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة

الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة