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الأخضر يدشن معسكر الرياض بفحص فيروس "كوفيد-19"

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تحضيرًا لتصفيات وآسيا

الأخضر يدشن معسكر الرياض بفحص فيروس

دشّن السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 15 يونيو المقبل تحضيرًا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفور وصول اللاعبين لموقع المعسكر خضع الجميع إلى فحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد غدًا الثلاثاء تدريب الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي "رينارد".

وتضم قائمة الأخضر 28 لاعبًا، هم: محمد العويس، زيد البواردي، عبد الله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، علي البليهي، محمد خبراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

ويلعب الأخضر ثلاث مباريات، الأولى أمام منتخب اليمن في الـ5 من يونيو المقبل، فيما ستكون المباراة الثانية في الـ11 من الشهر ذاته أمام منتخب سنغافورة، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في الـ15 من الشهر ذاته.

الأخضر يدشن معسكر الرياض بفحص فيروس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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