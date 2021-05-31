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"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال

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"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال "التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير السناب" وتُغرِّمها 300 ألف ريال
لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

استدعت وزارة التجارة الشركة المسؤولة عن تجمُّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية، وغرَّمتها 300 ألف ريال.
وفرضت الوزارة -وفق احتصاصها- الغرامة المالية على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبات بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الاإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) الصادر من وزارة الداخلية.
وأكدت "التجارة" على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وكانت التجارة وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك: منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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