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"العمري" يكتب قصيدة اعتزازاً بالبداوة وبمضامين ما كتبه "خالد الفيصل"

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"العمري" يكتب قصيدة اعتزازاً بالبداوة وبمضامين ما كتبه "خالد الفيصل" "العمري" يكتب قصيدة اعتزازاً بالبداوة وبمضامين ما كتبه "خالد الفيصل"
تُبْرز مكارم العرب ومناقبهم في الصحراء

اعتزازاً بالبداوة وبمضامين قصيدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كتب الشاعر محمد بن خميس العمري قصيدة شعرية تُبْرِز الكثير من مكارم العرب ومناقبهم في صحرائهم التي ألهمتهم الإبداع، وعمروها حضارة تباهي الأمم المتقدمة، دون أن يتنكروا لماضيهم العريق وحضارتهم وتاريخهم.

يقول العمري في قصيدته:

تعيش يالفيصل ونعمين ما قلت

لافظ فوك اللي تحدث جزالة

حنا البدو نرقى على سلم المجد

نبني ونمضي والردي في جهالة

حنا البدو والبدو كالغيث لا هل

يروي يباب الارض خضراً جباله

حنا البدو والبدو كالسيف لانسل

يشرب دمي إللي غطس في ثمالة

حنا البدو روح وجسم مع دم

نعشق تراب المملكة من جماله

حنا البدو من دارنا تشرق الشمس

نور على العالم نحدد مجاله

نفخر بماضينا ولو دار له وقت

أساسنا نخوة وعز وأصالة

نأوي ونكرم من نصانا بلا من

واليد نبسطها ونعطي سخى له

واللي يعادينا وفي هامته شر

ندعس على الهامات محدٍ دنى له

تاريخنا يحكي كما النور لا فج

مجد نسجه البدو لو ما صفى له

ويالله تحفظ مملكتنا بها العز

وتحفظ ملكنا لو دعانا فدى له

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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