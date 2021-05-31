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أمير تبوك يهنئ الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أمير تبوك يهنئ الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمير تبوك يهنئ الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أمير تبوك يهنئ الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الهلال، اليوم، بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أمير تبوك، في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق".

من جانبه، أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، عن شكره للأمير فهد بن سلطان، على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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