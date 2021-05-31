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الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها

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الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها
جرى إيقافه من قبل شرطة العاصمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة

الرياض.. الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على المحال التجارية واعتدى على العاملين فيها

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت تلك الجرائم في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40.000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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