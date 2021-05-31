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"الخريجي" يستعرض مع رئيس المجلس الوطني الإماراتي العلاقات الثنائية

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"الخريجي" يستعرض مع رئيس المجلس الوطني الإماراتي العلاقات الثنائية "الخريجي" يستعرض مع رئيس المجلس الوطني الإماراتي العلاقات الثنائية
نيابةً عن وزير الخارجية.. وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي صقر غباش، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي حمد الرحومي، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي الدكتور علي النعيمي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

جاء ذلك نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، جرى خلال الاستقبال، استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى الأمير فهد بن سعد بن فيصل، ووكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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