أخبار عاجلة

هيثم الهوارى رئيس مهرجان «مسرح الجنوب»: استهدفنا الأطفال والشباب لإبعادهم عن التطرف -
بث مباشر هولندا و أواكرانيا .. متابعة لحظة بلحظة -
في الذكرى الثالثة للثورة.. هل جنت المرأة السودانية ثمار تضحياتها؟ -
سراج : حصول المرأة المصرية على نسبة 25% من المناصب الوزارية -
رستم: 39% من الشركات التي حصلت على خدمات "صادرات البحرين" تملكها نساء -
مكرزل : " نحن لا نمكن المرأة.. نحن نمكن المجتمع بالمرأة" -
نساء كندا: طفح الكيل! -
القومى للمرأة: الزواج المبكر ليس ظاهرة فى مصر.. ونسبته أقل من 2% -
سعوديات يقتحمن سوق الحلويات -
المنامة: تفعيل خطة عمل "مــبادرة التــوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مروع.. شاهد ما حدث بعد 4 ثوان فقط من مرور الشاحنة

Print
فيديو مروع.. شاهد ما حدث بعد 4 ثوان فقط من مرور الشاحنة مروع.. شاهد ما حدث بعد 4 ثوان فقط من مرور الشاحنة
لماذا فعلها السائق رغم التعليمات؟

فيديو مروع.. شاهد ما حدث بعد 4 ثوان فقط من مرور الشاحنة

في أحد شوارع مدينة جيهان أباد، شمالي الهند، خاطر سائق شاحنة بحياته وسيارته، حين مر بالشاحنة أمام منزل مكون من طابقين، وبعد 4 ثوان فقط، سقط المنزل بالكامل على الطريق.

وحسب موقع "ايتم فيكس" للفيديو، وقع الحادث يوم 26 مايو الجاري، في مدينة جيهان أباد، بولاية بيهار شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع، شاحنة تمر على طريق خال من السيارات، وعند الثانية 4 مرت الشاحنة أمام منزل مكون من طابقين، في عمق اللقطة نشاهد حشداً من الناس والسيارات يقفون بعيداً عن المنزل في انتظار انهياره، لكن يبدو أن سائق الشاحنة خالف التعليمات ومر أمام المنزل.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية، أن السلطات قامت بإخلاء المنزل قبل انهياره، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين السكان.

وفي نهاية الفيديو، يبقى التساؤل: لماذا خاطر السائق بالمرور رغم التعليمات؟ وماذا لو تأخر 4 ثوان؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صور وفيديو .. إنجاز متميز للفارس محمد زيادة فى فرنسا رغم الإصابة البليغة

صور وفيديو .. إنجاز متميز للفارس محمد زيادة فى فرنسا رغم الإصابة البليغة

النمسا تفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية .. فيديو

النمسا تفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية .. فيديو

ثلاثية رائعة من ياسر ريان وصلاح محسن في مرمى جنوب أفريقيا .. فيديو

ثلاثية رائعة من ياسر ريان وصلاح محسن في مرمى جنوب أفريقيا .. فيديو

النمسا تسجل الثاني بطريقة مميزة .. فيديو

النمسا تسجل الثاني بطريقة مميزة .. فيديو