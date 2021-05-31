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دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050

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دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050 دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050
تتوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية

دبي تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050

‬ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (الاثنين)، أن الإمارة تخطط للتحول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ناصر بوشهاب، أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

وأضاف "بوشهاب" أن الخطط تشمل التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100 في المائة بحلول عام 2050.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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