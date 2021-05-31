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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف

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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف "صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف
دعت كبار السن للاستفادة من خدمة "أولوية" لمن تنطبق عليهم

أعلنت "صحة الرياض" عن مواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف، يومياً وذلك تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وحثت الجميع على سرعة الحصول على الجرعة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

كما جدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75سنة وأكثر حالياً لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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