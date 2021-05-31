أخبار عاجلة

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع -
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات -
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية -
وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد -
أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غريفيث" يدعو أطراف النزاع اليمني إلى إنهاء الحرب

Print
"غريفيث" يدعو أطراف النزاع اليمني إلى إنهاء الحرب "غريفيث" يدعو أطراف النزاع اليمني إلى إنهاء الحرب
أشار إلى إجماع دبلوماسي على ردم الهوة بينهم

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع اليمني خلال زيارة لصنعاء، اليوم الاثنين، إلى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب المدمرة في البلد الفقير.

وقال "غريفيث" قبيل مغادرته صنعاء: "لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين الطرفين، وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماسي لدعم هذه المقترحات"، وفقاَ لـ"رويترز".

وأشار إلى أن "هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

وبدت تصريحات "غريفيث" في صنعاء بعد لقاءات مع مسؤولين في صفوف المتمردين الحوثيين، إيجابية بالمقارنة مع إعلانه في بداية الشهر الحالي عدم توصل المحادثات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

ويجري المبعوث الأممي وموفد الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام في البلد الغارق في الحرب منذ 2014.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية

"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية

وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري