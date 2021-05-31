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"المعجب" يتفقّد فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف

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أكد أهمية تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي

‬زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صباح اليوم، فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، في جولة تفقدية، بصحبة رؤساء الدوائر النيابية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية في المنطقة.

ووقف "المعجب"، عن قرب، على الجهود المبذولة لضمان استمرار التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الحكومية في المنطقة.

وحثّ "المعجب"، أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع.

واطلع، بشكل مباشر، على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة في المنطقة للمراجعين والإجراءات والآليات المتبعة في التعامل مع الجمهور والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة، التي تحرص كل الحرص على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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