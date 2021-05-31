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428 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

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428 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا 428 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا
الرياض في المرتبة الثانية وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة

428 حالة تضع مكة على قائمة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

‬سجّلت منطقة مكة المكرمة 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلّت الرياض المرتبة الثانية بواقع 313 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ155 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ99 إصابات.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ74 حالة تلتها منطقة جازان بـ56 حالة، ثم القصيم 41 حالة، ثم منطقة حائل 23 حالة، وتبوك 20 حالة، ومنطقة نجران بواقع 14 إصابة، ومنطقة الباحة بـ13حالة، ثم منطقة الحدود بـ6 حالات، وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيلًا بـ3 حالات.

وسجّلت اليوم المملكة 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1275 حالة تعافٍ، و15 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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