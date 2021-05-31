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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 10551.23 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10551.23 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 10551.23 نقطة
بتداولات بلغت 13.4 مليار ريال لأكثر من 460 مليون سهم

مؤشر

‬أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 3.56 نقاط ليقفل عند مستوى 10551.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وتبوك الزراعية، ومتطورة، ومشاعر ريت، وجدوى ريت الحرمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العبداللطيف، وسيسكو، وشاكر، والدوائية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.69%.

وكانت أسهم شركات متطورة، ومشاعر ريت، والعبداللطيف، ودار الأركان، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعبداللطيف، وجاكو، وتبوك الزراعية، وصدق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 343.73 نقطة ليقفل عند مستوى 23519.93 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألف سهم تقاسمتها 1355 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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