أخبار عاجلة

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات -
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية -
وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد -
أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الرياض" تشترط التحصين لدخول مقارّ الإدارة والجهات التابعة لها

Print
ابتداءً من 22 ذي الحجة.. وللتأكيد على أهمية اللقاح

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على عدم دخول منشآتها التعليمية الحكومية أو الأهلية، سواء من منسوبيها أو المتعاملين معها، إلا لمن تم تحصينهم، وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح المستجد لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين لديها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لديها والمتعاملين معها من دخول مقارها .

وأشار "الوهيبي" إلى أنه سيتم السماح لدخول المقرات في الإدارة والجهات التابعة لها لمن ستكون حالتهم في تطبيق توكلنا؛ محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافى.

وأكد "الوهيبي" استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات الصحية داخل مقار العمل في الإدارة، وجميع الجهات التابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات