"نتنياهو" في النزع الأخير.. ومنافساه يضعان اللمسات الأخيرة للإطاحة به

★ ★ ★ ★ ★

يواجه قضية فساد متهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

سعى منافسا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى وضع اللمسات النهائية على تشكيل ائتلاف وحدة يطيح بـ"نتنياهو"، بينما يتوقع معلقون معركة مريرة في الفترة المقبلة.

وحظي زعيم المعارضة المنتمي للوسط يائير لابيد أمس بدعم القومي المتشدد نفتالي بينيت لتشكيل حكومة تغيير تضم أطرافا مختلفة أيديولوجيا.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لدى "لابيد" و"بينيت" حتى الأربعاء المقبل لتشكيل ائتلاف حاكم، وإذا فشلا سيحصل آخرون على فرصة، وإن أخفق الجميع تجري البلاد انتخابات خامسة، لكن مصدراً مطلعاً على محادثات تقاسم السلطة بين بينيت ولابيد قال: "إن تقدماً كبيراً تحقق صوب التوصل لاتفاق نهائي، على الرغم من خلافاتهما السياسية"، وفقاً لـ"رويترز".

ويريد كل من "بينيت"، وهو وزير دفاع سابق، و"لابيد"، وهو وزير مالية سابق، الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة، والتصدي لأي مشكلات اقتصادية بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكن الائتلاف الجديد سيعني على الأرجح جمودا في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مع وجود اختلافات واضحة في السياسة بين شركاء الائتلاف.

وأيد "بينيت" ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لكن حلفاءه المحتملين الذين يميلون إلى اليسار قد يدعون للتنازل عن أراض للفلسطينيين.

و"نتنياهو" (71 عاماً) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله، وليس لدى خصومه الكثير من القواسم المشتركة، بخلاف رغبتهم في الخروج من ظله ومن فترة اضطراب سياسي غير مسبوقة شهدت إجراء أربعة انتخابات غير حاسمة في غضون عامين.

ويواجه "نتنياهو" مشكلات أخرى، على رأسها قضية فساد متهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها جميعاً.