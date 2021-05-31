"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لمشاريع صحية واجتماعية في فلسطين

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"العثيمين" يهيب بالدول الأعضاء الدعم المادي لمساعدة الدول الأكثر حاجة

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استكمالها إجراءات تقديم مساعدات مالية لصالح مشاريع صحية اجتماعية وتنموية وتعليمية في فلسطين.

وقال الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: هذه المساعدات الإغاثية لدولة فلسطين تأتي ضمن اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول الأعضاء.

وأضاف: المنظمة مستمرة، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تقديم المساعدات والدعم لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وثمّن "العثيمين" الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية.منظمة التعاون الإسلامي