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"سُبل" تُصدر طابعاً بريدياً جديداً بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة"

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"سُبل" تُصدر طابعاً بريدياً جديداً بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة" "سُبل" تُصدر طابعاً بريدياً جديداً بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة"
في سياق إبراز هوية المملكة وإرثها التاريخي والمعرفي ومنجزاتها الحضارية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" طابعاً بريدياً من فئة 3 ريالات، وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات، بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة".

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لإبراز هوية المملكة وإرثها التاريخي والمعرفي ومنجزاتها الحضارية والثقافية والوطنية.

وجاء إصدار الطابع البريدي والبطاقة البريدية الجديدين امتداداً لتاريخ أرض الملوك والأبطال في الربط بين العديد من المناطق والمدن والطرق القديمة في شبة الجزيرة العربية، حيث كانت الدرعية ملتقى قوافل الحجيج والتجار، وحلقة الوصل الأهم في تحقيق وحدة المملكة، بوصفها مهد الدولة الأولى، ومنطلق وحدتها.

ويأتي الإصدار في وقت تنفذ فيه هيئة تطوير بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم، وهو مشروع عالمي يستهدف إحياء الدور التاريخي للدرعية بوصفها ملتقى القوافل والتجار، إذا تستهدف المملكة العربية السعودية تحويل "جوهرة المملكة" لواحدة من أهم أماكن التجمع الإنساني في العالم، وجذب أكثر من 27 مليون زائر وسائح سنوياً، لا سيما وأن حي الطريف التاريخي بالدرعية مسجل ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

ويعيد هذا التطور إلى الأذهان دور الدرعية التاريخي منذ مئات السنين، إذ كانت مركزاً للتجارة والثقافة والمعرفة، والتواصل والتبادل الاقتصادي؛ لكونها تقع على طريق التجارة والحج الرابط بين أرجاء الجزيرة العربية والبلاد المجاورة.

يُذكر أن "سُبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات .مؤسسة البريد السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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