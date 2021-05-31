المملكة تشارك بوفد في تدشين "مبادرة الرياض" لمكافحة الفساد حول العالم

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تنطلق الخميس المقبل بمقر الأمم المتحدة بفيينا.. و"الكهموس" سيلقي كلمة

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد يترأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في تدشين "مبادرة الرياض" الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم (GlobE)، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

ويأتي هذا التحرك في وقت لقيت فيه مبادرة الرياض صدىً دولياً، حيث تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيباً بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE).

وسيناقش المشاركون، بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، في مقدمتها الإعلان عن شبكة مبادرة الرياض (GlobE).

وقد عملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في العام 2020م، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، إيماناً منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دولياً.

وطُوّرت هذه المبادرة بالشراكة مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد؛ مثل الإنتربول، ومجموعة الإيجومنت، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

ورحب قادة دول مجموعة العشرين ووزراء مكافحة الفساد، بشبكة مبادرة الرياض (GlobE)، خلال ترؤس المملكة لدول مجموعة العشرين.

وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، كلمة المملكة، يبرز من خلالها جهود المملكة وسعيها الدؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جدير بالإشارة أن الهدف الرئيس من إنشاء شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، هو تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتتضمن الأهداف كذلك إنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية.

وسيشجع الإعلان السياسي في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد الدول كافة على المشاركة والاستفادة من هذه الشبكة على أكمل وجه، وإسناد متابعة تنفيذ هذه المبادرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفه الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.