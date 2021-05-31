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.. القبض على سائح برازيلي ببائعة في

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بالفيديو.. القبض على سائح برازيلي تحرش ببائعة في مصر .. القبض على سائح برازيلي ببائعة في
برازيليون نبّهوا المصريين إلى ما حدث وترجموا ما قاله بالبرتغالية

بالفيديو.. القبض على سائح برازيلي تحرش ببائعة في مصر

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، إلقاء القبض على سائح برازيلي الجنسية، اتُّهِم بالتحرش ببائعة مصرية في مدينة الأقصر، جنوبي البلاد، بعد تناقل مقطع للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنها تمكنت "من ضبط شخص أجنبي بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت".

وأضافت "الداخلية المصرية" أن الأجهزة الأمنية نجحت في "تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة".

وقال الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي ": إن برازيلياً نشر في حسابه عبر إنستجرام، فيديو وهو يتحدث إلى بائعة مصرية في بازار سياحي بمدينة الأقصر، واستغل السائح عدم معرفة البائعة باللغة البرتغالية، وأخذ يتحرش بها لفظياً بالبرتغالية، بينما كانت الفتاة تجيب بالإيجاب، وهي تعتقد بحسن نية أنه يصف ورق البردي.

وحسب "عمرو أديب"، فإن برازيليين من رواد إنستجرام نبّهوا المصريين إلى ما حدث، وترجموا إلى الإنجليزية ما قاله هذا الشخص بالبرتغالية، وخلال الساعات الماضية، نشط هاشتاق #حاسبوا_المتحرش_البرازيلي وتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مستوى مصر، وسط مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبعدها حذف السائح البرازيلي فيديو التحرش معتذراً عما بدر منه، قبل أن يتم القبض عليه أمس الأحد، ويخضع للتحقيق. سائح برازيلي التحرش ببائعة مصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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