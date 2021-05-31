بزيادة أكثر من مليون في عام.. عدد سكان السعودية بات أكثر من 35 مليون نسمة

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من مواطنين ومقيمين.. تقديرات أولية رسمية كشفت ارتفاع العدد بنسبة 2.3 في المائة

أظهرت تقديرات أولية رسمية ارتفاع عدد سكان السعودية من سعوديين ومقيمين بنسبة 2.3 في المائة خلال عام، ليبلغ 35.01 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة منتصف 2019.

ووفق البيانات، يشكل الذكور نحو 58 في المائة من السكان بـ20.23 مليون نسمة، فيما الإناث نحو 42 في المائة وعددهن 14.78 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 2.5 في المائة خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1 في المائة (302.9 ألف نسمة) وفق ما نشرته اليوم "الاقتصادية".