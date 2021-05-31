أخبار عاجلة

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات -
"الشيوخ الأمريكي": منزعجون من رفع بعض العقوبات عن كيانات إيرانية -
وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد -
أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بزيادة أكثر من مليون في عام.. عدد سكان بات أكثر من 35 مليون نسمة

Print
بزيادة أكثر من مليون في عام.. عدد سكان السعودية بات أكثر من 35 مليون نسمة بزيادة أكثر من مليون في عام.. عدد سكان بات أكثر من 35 مليون نسمة
من مواطنين ومقيمين.. تقديرات أولية رسمية كشفت ارتفاع العدد  بنسبة 2.3 في المائة

بزيادة أكثر من مليون في عام.. عدد سكان السعودية بات أكثر من 35 مليون نسمة

أظهرت تقديرات أولية رسمية ارتفاع عدد سكان من سعوديين ومقيمين بنسبة 2.3 في المائة خلال عام، ليبلغ 35.01 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة منتصف 2019.

ووفق البيانات، يشكل الذكور نحو 58 في المائة من السكان بـ20.23 مليون نسمة، فيما الإناث نحو 42 في المائة وعددهن 14.78 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 2.5 في المائة خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1 في المائة (302.9 ألف نسمة) وفق ما نشرته اليوم "الاقتصادية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار