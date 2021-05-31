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مجلس "الأوقاف" يحدّث ميثاق المراجعة الداخلية ويُشكّل لجنة المكافآت

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مجلس "الأوقاف" يحدّث ميثاق المراجعة الداخلية ويُشكّل لجنة المكافآت مجلس "الأوقاف" يحدّث ميثاق المراجعة الداخلية ويُشكّل لجنة المكافآت
خلال اجتماعه رقم 15 المنعقد اليوم.. برئاسة وزير الموارد البشرية

مجلس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم اجتماعه "15"، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير مفصل عن شراكات الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وآخر التطورات في مشروع حصر الأصول الوقفية، واطلع على تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية.

واعتمد المجلس التحديث على ميثاق المراجعة الداخلية، وتشكيل لجنة المكافآت.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي.

وشدّد على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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