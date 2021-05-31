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الحرم النبوي.. مسح مخبري يومي واحترازي لأماكن اللمس والأسطح

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1321 عينة مسح أخذت في رمضان تؤكد استمرارية العمل والخطط

الحرم النبوي.. مسح مخبري يومي واحترازي لأماكن اللمس والأسطح

تستمر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال تركيز الوكالة أعمالها بالتعقيم والتطهير والتأكد من السلامة العامة، إضافة إلى أخذ المسح الطبي بشكل يومي، والذي يشمل (السجاد، والحواجز، والأعمدة، ودواليب المصاحف، والكراسي، وكل ما يتم لمسه بشكل مباشرة من قِبل الزوار والعاملين)، وذلك من خلال أعمال إدارة المختبر التي بدورها خصصت فريقاً مختصاً للقيام بأخذ المسح المخبري للأسطح وأماكن اللمس المحتمل.

كما ذكر مدير الإدارة فيصل بن شاكر خان، أن عدد عينات المسح هي 1321 عينة تم أخذها خلال شهر رمضان المبارك تؤكد استمرارية العمل القائم والخطط المعمول بها.

وأضاف: "هذه الأعمال تعكس حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على سلامة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف من خلال توفير بيئة صحية ذات جودة عالية تناسب هذا المكان الشريف، وللاطمئنان على خطة سير برنامج التعقيم والتنظيف اليومي المطلوب من الإدارات المعنية وتسجيل نتائج العينات ورصدها وحفظها وبناء التقارير اليومية عليها من قبل إدارة المختبر".

وتأتي هذه الخدمات ضمن الخطط والأعمال التي تقوم بها الوكالة لمكافحة العدوى والحد من انتشارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

الحرم النبوي.. مسح مخبري يومي واحترازي لأماكن اللمس والأسطح

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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