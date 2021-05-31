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"الحسين": نهدف لرفع القدرات القتالية ومسايرة للتهديدات المتوقعة وليس استهدافاً لأحد

قال رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني محمد عثمان الحسين، الاثنين في ختام مناورات حماة النيل بين الجانبين: إن التعاون العسكري بين مصر والسودان يشهد تطوراً مستمراً.

وذكر محمد عثمان الحسين، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء مناورات "حماة النيل"، أن المناورات الأخيرة "تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين الجيشين المصري والسوداني".

وأضاف: "نهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعاً للمتربصين والأعداء ومسايرة للتهديدات المتوقعة، وليس استهدافاً لأحد".

وتابع: "نتطلع لأعمال موحدة في كل المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والسودان".

وأوضح رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني: "علينا الاستعداد الدائم لكل التحديات على الحدود وغيرها"، مجدداً دعوته "للأحزاب المسلحة للالتحاق بركب السلام".



من جهته، قال رئيس هيئة أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي، إن مناورات "حماة النيل" تعكس تاريخ الأخوة والارتباط بين مصر والسودان.

وأضاف: "حماة النيل تدريب نوعي واستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية".رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني محمد عثمان الحسين