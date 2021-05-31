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"البيئة" تطلق خدمة استيراد الشتلات والبذور للمزارعين للاستخدام الشخصي

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"البيئة" تطلق خدمة استيراد الشتلات والبذور للمزارعين للاستخدام الشخصي "البيئة" تطلق خدمة استيراد الشتلات والبذور للمزارعين للاستخدام الشخصي
عبر "حصاد" المطور المعني باستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة استيراد الشتلات والبذور للمزارعين الأفراد؛ بغرض الاستخدام الشخصي، وهي خدمة جديدة تسعى لتمكين المزارعين الأفراد من استيراد البذور أو الشتلات لاستخدامها في مزارعهم الخاصة.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة من قبل الوزارة في إطار سعيها الدؤوب لإكمال عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي المستجد.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للمزارعين الأفراد الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر نظام "حصاد" المطور، الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، والمعني باستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.

ودعت جميع المزارعين الأفراد إلى الاستفادة من الخدمة الجديدة بالدخول إلى الرابط: https://app.mewa.gov.sa/HASSAD/AppUser/Login.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة.

يُذكر أن نظام "حصاد المطور" يقدم عدداً من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات، وبذور وشتلات، وخدمة تسجيل موقع زراعي، وخدمة تحديث بيانات، ويعتمد النظام على تقنيات ذكية بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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