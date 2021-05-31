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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

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ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام تتصل بخدمة العمل الإسلامي

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم الإثنين، بمكتبه في محافظة جدة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته والبحوث العلمية وإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تخدم رسالة الوسطية والاعتدال.

حضر مراسم الاستقبال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلّف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومن جانب المجمع مدير الديوان محمد المنذر وعدد من المسؤولين.

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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