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عن الفئات والقيمة.. "التأمينات" لأصحاب العمل: هذه مزايا الاشتراك الاختياري

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عن الفئات والقيمة.. "التأمينات" لأصحاب العمل: هذه مزايا الاشتراك الاختياري عن الفئات والقيمة.. "التأمينات" لأصحاب العمل: هذه مزايا الاشتراك الاختياري
دعتهم للاشتراك والاستفادة وأكدت أن الخدمة متاحة من خلال موقعها الإلكتروني

عن الفئات والقيمة..

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري؛ ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبينت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيين، والسعوديين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وأوضحت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك إلزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وأبانت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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