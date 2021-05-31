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وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

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وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها
قال: تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام ودول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح

وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

قال وزير #الشؤون_الإسلامية دكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن مشايخ #المملكة أجازوا إيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام.

وأضاف وفق ما نقلته "" اليوم: تلقينا عديداً من المطالبات بإيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #مكبرات_الصوت من الأشياء المستحدثة والمغرضون يشكّكون في نهج #المملكة وليس لهم قيمة لدينا.

وتابع: دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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