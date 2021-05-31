أخبار عاجلة

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

Print
عرّتها الرياح ومعرّضة للدهس.. مشاهد أمام أعين المارة وروائح كريهة

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

وثّق مواطن، عدداً من القبور المكشوفة بإحدى المقابر القديمة بوادي ايدام التابع لمركز البيضاء "جنوب مكة المكرّمة"، التي تسبّبت الرياح في تعريتها، فيما قامت الحيوانات السائبة بحفر بعض منها؛ ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات تلك المقبرة.

وقال المواطن عبدالله الجحدلي، إن تلك المقبرة قديمة لكنها مازالت تستخدم في دفن الموتى حتى اليوم، مشيراً إلى أن بعض عظام الموتى خرجت خارج القبر، وأصبحت ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة ،وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، ودفن تلك القبور المفتوحة بطريقة صحيحة تمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

القبور المكشوفة مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني