عظام موتى وحيوانات سائبة.. قبور مكشوفة جنوب مكة يوثّقها مواطن!

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عرّتها الرياح ومعرّضة للدهس.. مشاهد أمام أعين المارة وروائح كريهة

وثّق مواطن، عدداً من القبور المكشوفة بإحدى المقابر القديمة بوادي ايدام التابع لمركز البيضاء "جنوب مكة المكرّمة"، التي تسبّبت الرياح في تعريتها، فيما قامت الحيوانات السائبة بحفر بعض منها؛ ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات تلك المقبرة.

وقال المواطن عبدالله الجحدلي، إن تلك المقبرة قديمة لكنها مازالت تستخدم في دفن الموتى حتى اليوم، مشيراً إلى أن بعض عظام الموتى خرجت خارج القبر، وأصبحت ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة ،وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، ودفن تلك القبور المفتوحة بطريقة صحيحة تمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.

القبور المكشوفة مكة المكرّمة