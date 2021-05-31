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جامعتا نجران والإمام تعزّزان سبل التعاون المشترك

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جامعتا نجران والإمام تعزّزان سبل التعاون المشترك جامعتا نجران والإمام تعزّزان سبل التعاون المشترك
بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجهتين

جامعتا نجران والإمام تعزّزان سبل التعاون المشترك

استقبل رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي؛ صباح اليوم الإثنين، في مكتبه، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتطوير الأعمال والاستثمار الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجهتين.

وأكد د. السبيعي؛ أن الزيارة ستسهم في تكثيف العمل على الاستمرار في تفعيل الشراكة على مختلف الأصعدة بما يضمن تحقيق المصالح العامة للطرفين والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تحظى بها الجامعتان.

وأضاف، أن الجامعة خلال الفترة الماضية، التي شهدت توقيع عديد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة أثمرت عن تحقيق نتائج عالية كان لها الأثر الإيجابي في التطوير لتلك الجهات المتعاونة، وتقديم الخدمات المجتمعية على أكمل وجه وبما يؤكّد دور وفاعلية التعاون المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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