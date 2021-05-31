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"مزرعة الزيتونة" تستضيف أطفال مركز الباحة لذوي الإعاقة

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للتعرف على جمال التراث والطبيعة الخلابة التي تشهدها المنطقة

استضافت مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية -التي تهتم بزراعة ومنتجات الزيتون- أطفال مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة.

واستمع الأطفال لشرح مفصل عن المدرجات الزراعية التي تحوي آلاف الأشجار من الزيتون، ومعاصر الزيتون وحديقة الطيور، وأهمية استغلال طبيعة المنطقة وإنعاشها زراعيًّا بما يحقق هويتها الزراعية.

وفي نهاية الزيارة قدّم أطفال المركز شهادة شكر لمالك المزرعة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ على الدعوة الكريمة، ومنحهم الفرصة لزيارة المزرعة والتعرف بشكل كامل على المحاصيل الزراعية وأهميتها للمجتمع.

وأكد مدير مركز الباحة أحمد بن عيسى الزهراني "أهمية الزيارة وانعكاس مثل هذه الزيارات على الأطفال، من خلال تعريفهم بما تحتوي عليه منطقتهم من منتجات زراعية رائدة والتعرف على جمال التراث والطبيعة الخلابة التي تشهدها الباحة، وبالتأكيد الهدف الرئيسي هو إدخال الفرحة الحقيقية على قلوب الأطفال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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