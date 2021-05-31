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وكيل وزارة الاتصالات يتفقّد التغطية الداخلية لشبكة الجوّال في الحرم

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وكيل وزارة الاتصالات يتفقّد التغطية الداخلية لشبكة الجوّال في الحرم وكيل وزارة الاتصالات يتفقّد التغطية الداخلية لشبكة الجوّال في الحرم
المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية.. مستقبلاً

وكيل وزارة الاتصالات يتفقّد التغطية الداخلية لشبكة الجوّال في الحرم

تفقّد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، المهندس بسام البسام؛ مشروع التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل لمباني التوسعة الثالثة وتوسعة المطاف في الحرم المكي الشريف.

جاء ذلك في خطوة تهدف إلى توفير بنية رقمية متطورة في الحرم المكي تمكّن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوّار.

وتبرز أهمية التغطية الداخلية في الحرم المكي الشريف، في رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلاً لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، وتقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية مستقبلاً وتحسين المشهد الحضري في محيط الحرمين.

ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، تغطية جميع أدوار مبنى التوسعة السعودية الثالثة للحرم، إضافة إلى دور القبو، ودور القبو في منطقة الساحات الشمالية، ودور الصحن في توسعة المطاف، الذي نتج عنه تحسن مؤشرات الشبكة ليصل متوسط سرعة تنزيل البيانات إلى 200 ميغا بت في الثانية.

وذكر "البسام"؛ أنه عند اكتمال تشغيل جميع عناصر المشروع في الحرم المكي من خلال نموذج المستضيف المحايد سيصبح أحد أكبر مشروعات التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل في العالم.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من مليون ونصف مليون حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب أربعة آلاف هوائي بث، وأكثر من 800 كيلو متر من الكيبلات، إضافة إلى تركيب 1300 مقوي إشارة فرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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