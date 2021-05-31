في الباحة.. "بسمتهم أمل" يرسم البسمة على شفاه أبطال الصحة بمراكز اللقاح

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تحت عنوان "أنتم أملنا" لدعمهم معنويّاً من باب الواجب الوطني والمسؤولية

أطلق فريق "بسمتهم أمل" التطوعي، مبادرة "أنتم أملنا يا أبطال الصحة"؛ لتقديم الشكر للعاملين بمراكز اللقاحات بمنطقة الباحة، وإسعادهم بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم؛ تقديراً لهم لما قدّموه للزوّار والمراجعين من خدمات جليلة، وحسن التعامل والاستقبال والابتسامة الدائمة.

وقام الفريق بزيارة 6 مراكز رئيسة للقاح "كوفيد19" في محافظات منطقة الباحة كافة.

وأوضحت أمل الغامدي، قائدة الفريق، أن المبادرة تستهدف العاملين بمراكز اللقاحات بجميع فئاتهم، وتأتي لاستشعار أهمية دورهم وجميع المجهودات التي تُبذل لأفراد المجتمع، ومساندتهم، ودعمهم معنويّاً من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، استهدفنا المراكز الرئيسة ففي منطقة الباحة مركز الحسام، وفي بلجرشي مركز الحميد، وفي العقيق مركز العقيق1، وفي المندق مركز المندق1، وفي بني حسن مركز بيضان، وفي المخواة مركز المخواة2.. ولله الحمد كانت مبادرة أسعدت الجميع.

وقالت "الغامدي": "إن جميع هذه الجهود التي نقدّمها تجاه الوطن هي أقل ما نقدّمه لخدمة وطننا الغالي؛ لدعم أبناء الوطن الذين أسهموا بإعطاء اللقاحات، وتوعية المراجعين، ونشر الوعي للحفاظ على صحة المجتمع.. ويبقى العمل التطوعي أسمى صور العطاء".