كيف تحدث الحموضة وارتجاع المريء؟ "الخضيري" يجيب بصورة

★ ★ ★ ★ ★

عدَّد الأسباب وذكر منها التدخين والسمنة والخمر والكحول وغيرها

نشر أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صورة توضح كيفية حدوث الحموضة أو ارتجاع المريء.

وعلّق الخضيري؛ عبر حسابه عبر تويتر، قائلاً: "العضلة أو الصمام بين المعدة والمريء ترتخي (لأسباب كثيرة) فتسبّب رجوع أحماض المعدة إلى داخل المريء وتجعل طبقة الخلايا الطلائية المبطنة لجدرانه تتآكل قليلاً فتسبّب ما يسمونه (حرقان) أو تتضرر بسبب حمض المعدة القوي فيحدث الألم، وعدم الارتياح".

وتابع: "ومن مسبّبات ارتجاع المريء الكثيرة: مجموعة من الأسباب منها: الالتهابات/ التدخين/ السمنة/ الخمر والكحول/ بعض الأطعمة وزيادة الاكل عن الحد الذي تتحمّله المعدة فيضغط الأكل على الحجاب أو صمام المريء المؤدي للمعدة/ وعند الارتخاء بسبب التهاب أو النوم بعد وجبة ثقيلة فيرجع الطعام بالحمض للمريء".