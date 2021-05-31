تفاصيل الموجة الحارة فى الطقس على مدار الأسبوع الجارى

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"السديس" يدشّن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي للعام المقبل
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:08 مساءً
ثلاثية رائعة من ياسر ريان وصلاح محسن في مرمى جنوب أفريقيا .. فيديو
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الأحد 13 يونيو 2021 08:01 مساءً
السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية في شبرا الخيمة وسط انتظام حركة القطارات
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:01 مساءً
مقتل طفلين ومسن في إطلاق نار قرب روما
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:01 مساءً
أستاذ قلب يحذر من دايت البروتين: ضار جدًا بالصحة
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
وظائف جديدة في المحطات النووية لكل المؤهلات «الشروط والأوراق المطلوبة»
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
طالب ينتحر بشنق نفسه في المنيا لمروره بضائقة نفسية
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
هل عمليات السمنة لها دور في التخلص من مرض السكر نهائيًا؟.. استشاري يجيب
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
لجنة الخطة : 500 مليون جنيه حافز جودة للمعلمين في الموازنة الجديدة
-
الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
«صحة النواب» تطالب بتسجيل علاج «ضمور العضلات» على نفقة الدولة
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الأحد 13 يونيو 2021 08:00 مساءً
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تفاصيل الموجة الحارة فى الطقس على مدار الأسبوع الجارى
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 31 مايو 2021 11:18 صباحاً
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