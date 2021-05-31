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أمانة العاصمة المقدسة تزرع 3 آلاف شتلة بطريق المسجد الحرام

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أمانة العاصمة المقدسة تزرع 3 آلاف شتلة بطريق المسجد الحرام أمانة العاصمة المقدسة تزرع 3 آلاف شتلة بطريق المسجد الحرام
وفق معايير عملية في اختيار أنواع الأشجار وقياس مدى ملاءمتها للبيئة

أمانة العاصمة المقدسة تزرع 3 آلاف شتلة بطريق المسجد الحرام

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل- أعمال صيانة ونظافة المزروعات وتأهيل المسطحات الخضراء؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة.

وتَضمنت الأعمال زراعة 3000 شتلة من نبات "الكوكيا" بطريق المسجد الحرام، وزراعة 125 شجرة مزهرة من نوع "أكاسيا- تيكوما- بونسيانا" بشارع عبدالله بن دهيش، كما جرى تنفيذ أعمال تشكيل المزروعات بطريق الأمير سلطان على مسافة 2300م.

وتعتمد الأمانة على معايير عملية دقيقة في اختيار أنواع الأشجار وقياس مدى ملاءمتها للبيئة واقتصادها لاستهلاك المياه، وتتمثل هذه المعايير في الظروف المناخية واختيار أنواعٍ ملائمة لدرجات الحرارة بمكة المكرمة، وعدم الإضرار بالبنية التحتية من رصف وخزانات أرضية وخلافه، إضافة إلى اختيار نباتات مزهرة وغير شوكية لتجميل الحدائق والشوارع والميادين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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