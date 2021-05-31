أخبار عاجلة

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنستجرام" تُطلق تحديثاً بسبب فلسطين

Print
"إنستجرام" تُطلق تحديثاً بسبب فلسطين "إنستجرام" تُطلق تحديثاً بسبب فلسطين
عقب اتهامات موجّهة إليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أطلقت تحديثاً جديداً، بسبب الاتهامات الموجّهة إليها بتنفيذها رقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن إنستجرام، ستقوم بعرض مزيد من المشاركات المعاد نشرها ومشاركتها، لمعالجة الاتهامات الموجّهة إليها بشأن مراقبة المحتوى الخاص بفلسطين.

وقال المتحدث باسم شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة إنستجرام، إنه لم تكن هناك رقابة مقصودة، والتحديث الجديد، جاء رداً على الشكاوى الواسعة حول هذا الأمر، بعدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى المحتوى المعاد مشاركته الخاص بمواد فلسطين وغيره من المحتوى.

وأوضح بقوله: إن الأمر أحدث تأثيراً أكبر مما كان متوقع، مشيراً إلى أن التحديث الجديد سيحل المشكلات كافة ويحقق تجربة جيدة للمستخدمين.

وأكد التقرير أن هذا التحديث لن يزيل المخاوف كافة بشأن الرقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، لأن فيسبوك ستضع علامات على المنشورات التي تحتوي على كلمات مثل "شهيد" أو "مقاومة"، أو تحرّض على العنف، بل ستزيل المنشورات الخاصة عن مسجد الأقصى وقت الاشتباكات الأخيرة.منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني