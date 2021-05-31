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لاعب نادي الصحاري يجري جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب

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لاعب نادي الصحاري يجري جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب لاعب نادي الصحاري يجري جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب
أبانت الفحوصات وجود قطع في الرباط الصليبي والحاجة إلى التدخل الجراحي

لاعب نادي الصحاري يجري جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب

أجرى الكابتن فهد مبارك؛ لاعب الكرة الطائرة بنادي الصحاري السعودي، عملية جراحية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.

وقال الكابتن فهد؛ إن الإصابة حدثت في أثناء التدريبات، حيث تواصل مباشرة مع عيادة الدكتور سالم الزهراني.

وأشار إلى أنه خضع لفحوصات طبية دقيقة شملت الرنين المغناطيسي (M.R.I) والألترا ساوند التي أبانت وجود قطع في الرباط الصليبي والحاجة إلى التدخل الجراحي.

وعن العملية ذكر الكابتن فهد؛ أنها تمّت بنجاحٍ تام ولله الحمد، مشيراً إلى أنه سيعود للملاعب قريباً -بإذن الله- بعد اتباع إرشادات البروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ وإجراء برنامج مكثّف للعلاج الطبيعي في مدينة وادي الدواسر.

وشكر الكابتن فهد؛ إدارة مستشفى د. سليمان الحبيب، على الخدمات الطبية والإدارية المتميزة، كما أثنى على الجهود المبذولة للبروفيسور الدكتور سالم الزهراني؛ وخاصة سرعة التشخيص والعلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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