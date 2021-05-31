أخبار عاجلة

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط ترتفع ومزيج برنت عند 69.13 دولار للبرميل

Print
أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 69.13 دولار للبرميل النفط ترتفع ومزيج برنت عند 69.13 دولار للبرميل
عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو صعدت بنسبة 0.7%

أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 69.13 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، وقبل اجتماع "أوبك+" غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقيّم مجموعة "أوبك+" على هامش الاجتماع ما إذا كان المنتجون سيتعين عليهم تعديل مستويات الإنتاج الفترة المقبلة أم لا.

ويتوقع المحللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" ANZ تجاوز الطلب مستويات المعروض بنحو 650 ألف برميل يومياً في الربع الثالث، وبمقدار 950 ألف برميل يومياً في الربع الرابع، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.7% مسجلة 66.75 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً