أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 69.13 دولار للبرميل

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عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو صعدت بنسبة 0.7%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، وقبل اجتماع "أوبك+" غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقيّم مجموعة "أوبك+" على هامش الاجتماع ما إذا كان المنتجون سيتعين عليهم تعديل مستويات الإنتاج الفترة المقبلة أم لا.

ويتوقع المحللون لدى شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" ANZ تجاوز الطلب مستويات المعروض بنحو 650 ألف برميل يومياً في الربع الثالث، وبمقدار 950 ألف برميل يومياً في الربع الرابع، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.6% إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.7% مسجلة 66.75 دولار للبرميل.