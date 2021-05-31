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تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

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تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. : الناتج في تزايد

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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