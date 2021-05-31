حذار من هذه الأخطاء الغذائية في الصيف.. تسبب "أضرارًا فادحة"

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خبراء يحددون مجموعة من الأنظمة الغذائية المتنوعة والمناسبة

من المعروف أن غالبية المشكلات الصحية ناجمة عن سلوكيات غير صحية؛ خاصة فيما يتصل بالعادات والأخطاء الغذائية؛ حيث يرتبط فصل الصيف بالقدر الأكبر من هذه الأخطاء التي قد تسبب أضرارًا فادحة إذا لم يتم تداركها وتصحيحها.

وبحسب خبير التغذية أحمد صبري؛ فإن من أهم الأخطاء الغذائية الشائعة في فصل الصيف، تأخير الوجبات بدعوى عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع؛ فيلجأ البعض إلى الاقتصار على وجبة أو وجبتين فقط على مدار اليوم، مع قلة شرب الماء.

وفي المقابل وفق "سكاي نيوز عربية" فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة تحتوي على سكريات عالية كالعنب والتين والبلح، بالإضافة إلى تناول الأملاح بكثرة في الوجبات السريعة، مصحوبة بشرب كميات كبيرة من المياه الغازية وإهمال الرياضة بدعوى الحر في الصيف، وتناول أطعمة دسمة خاصة في وجبة العشاء؛ كل ذلك قد يسبب كوارث صحية خاصة لكبار السن.

وأضاف "صبري" أن الإقلاع عن تلك الأخطاء حتمي، ولا بد من إحداث توازن في الوجبات دون الإخلال بأية وجبة من الوجبات الثلاث.

أما استشارية التغذية نهلة عبدالوهاب فتطرقت إلى التخلص من هذه الأخطاء باتباع نظام الوجبات الصحية المناسب في فصل الصيف، مع تناول المياه بمقدار كوب كل نصف ساعة خاصة في الفترة ما بين الإفطار والغداء.

وتوضّح أن الإفطار يمكن أن يقتصر على كوب من الزبادي وقليل من الفاكهة؛ بينما يتكون الغداء من طبق سلاطة كبير يحتوي على قطع من الخيار والخس والبصل مع الفجل ونبات الزنجبيل وشرائح من الثوم مع عصير ليمونة وقطرات من الخل وقطع من التفاح، كما تتضمن وجبة الغذاء أيضًا طبق خضروات يُسَوّى في الفرن مع مشويات من قطعة لحم صغيرة أو ربع دجاجة أو سمكة.

أما وجبة العشاء؛ فتتكون من كوب من الزبادي، مع طبق سلاطة لتعويض السعرات الحرارية التي تم خسارتها، مع إجراء تمارين رياضية لمدة نصف ساعة تساعد الجسم على الحرق.

وأشارت إلى أن النظام الصحي خلال اليوم يعتمد على تناول البروتين والدهون الصحية، كـ"المكسرات" وعند وضع الزبدة على الطعام تكون بكميات بسيطة مع تجنب وضع الزيوت.

وتطرقت إلى نظام غذائي آخر، يتكون الإفطار فيه من بيضتين على هيئة أومليت بقطعة زبدة صغيرة مع شرائح من الخيار.

أما وجبة الغداء فتكون عبارة عن طبق خضروات متنوع بأنواعها من كوسة وبروكلي وغيرهما، ويفضل عدم وضع بطاطس وجزر، مع طبق من شوربة الكرنب الذي يساعد على تنظيف المعدة وفقدان الوزن.

وتحذّر من تناول السكريات بكثرة، خاصة أنها قد تسبب تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول وتؤدي إلى الإصابة بمرض "النقرس".

‎وتنصح نهلة عبدالوهاب بتناول المياه مع شرائح الليمون أو عودين من القرفة أو النعناع، وهذا الخليط يعمل على نقاء البشرة. والحفاظ على نضارة وحيوية الجسم.

بدورها، توجه استشارية التغذية العلاجية والسمنة ليندا جاد الحق، نصائح إلى مرض السكري والضغط وأصحاب أمراض المناعة والكبد والكلى؛ بضرورة الحرص الشديد على تناول أطعمة صحية خالية -بقدر الإمكان- من السكريات.

‎كما تشدد على ضرورة الإكثار من شرب المياه حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، مع أهمية المشي بقدر الإمكان دون إجهاد.

ونصحت بالاهتمام بوجبتي الإفطار والغداء؛ لأنهما الأساس الغذائي للإنسان على مدار اليوم؛ لا سيما أن الكثيرين في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يؤخرون الوجبات.