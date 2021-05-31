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أجواء حارة جداً.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار ورياح هنا

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قال: الرياح من متوسطة إلى شبه قوية مع فرصة لهطولات متفاوتة

أجواء حارة جداً..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من الشرقية ونجران وجنوب الرياض وسواحل مكة المكرّمة".

وتابع: "مع فرصة أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة وجنوب حائل ومرتفعات مكة المكرّمة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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