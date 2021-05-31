أخبار عاجلة

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

مقارنة بين سلاح الجو المصري ونظيره الأثيوبي وفق إحصائية 2021

Print
مواضيع متعلقة
فرنسا ترسل نسخة أخرى طبق الأصل من تمثال الحرية إلى أمريكا

فرنسا ترسل نسخة أخرى طبق الأصل من تمثال الحرية إلى أمريكا

حصريًا.. غموض يلف الأويغور المسلمين الذين اختفوا من دول عربية بطلب من الصين

حصريًا.. غموض يلف الأويغور المسلمين الذين اختفوا من دول عربية بطلب من الصين

كيف تكون الغولف رياضة مستدامة؟ البطولة المفتوحة مثال يحتذى به

كيف تكون الغولف رياضة مستدامة؟ البطولة المفتوحة مثال يحتذى به

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار

بيتكوين عملة قانونية لأول مرة.. وأرامكو السعودية تصدر صكوكاً بالدولار