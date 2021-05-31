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خلال أسبوع.. أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفِّذ 10700 جولة رقابية
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الأحد 13 يونيو 2021 07:53 مساءً
السعودية لشراكات المياه تشيّد محطة ينبع 4 المستقلّة للتحلية في إطار تحالفي
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الأحد 13 يونيو 2021 07:53 مساءً
مفتي عدن: قرار الحج يؤكد حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج
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الأحد 13 يونيو 2021 07:53 مساءً
الكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان
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الأحد 13 يونيو 2021 07:53 مساءً
المشدد ٥ سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بالشرقية
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «المؤتمرات» و«الوافدين»
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
غدًا.. «البيئة» تنظم معرضًا لأفضل عمل فني باستخدام المخلفات بالتعاون مع «التعليم»
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
وزير القوى العاملة يكشف موعد فتح الطيران مع السعودية لعودة العمالة المصرية
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 500 حالة تعدي على النيل منذ بداية الموجة الـ17
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الأحد 13 يونيو 2021 07:46 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوثيون يرفضون ربط الملف الإنساني بالتسوية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 31 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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