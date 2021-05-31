أخبار عاجلة

المشدد ٥ سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بالشرقية -
رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «المؤتمرات» و«الوافدين» -
غدًا.. «البيئة» تنظم معرضًا لأفضل عمل فني باستخدام المخلفات بالتعاون مع «التعليم» -
وزير القوى العاملة يكشف موعد فتح الطيران مع السعودية لعودة العمالة المصرية -
تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي والجدري» ببني سويف -
محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 500 حالة تعدي على النيل منذ بداية الموجة الـ17 -
رئيس جامعة كفرالشيخ يُكرّم مدير إدارة التربية العسكرية السابق -
خالد الجندي: الفهم الخاطئ لـ«الخبيثون للخبيثات» جعلها وسيلة تطاول وسب بين الناس -
محافظ بني سويف: توريد 235 ألف طن قمح منذ بدء موسم وحتى الآن -
قرار عاجل من السعودية بشأن حج المرأة «دون محرم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

Print
تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي
بمعدل 15.4% بدلًا من 13% المتوقعة.. : الناتج في تزايد

تجاوز التوقعات.. الناتج الصناعي الياباني يسجل نموًّا خلال أبريل الماضي

سجل الناتج الصناعي لليابان اليوم نموًّا على أساس سنوي، بمعدل 15.4% خلال أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 13% بعد نموه بمعدل 3.4% خلال الشهر السابق.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم، أن نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1%، بعد نموه في مارس الماضي بنسبة 1.7% وفقًا للبيانات المعدلة.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها للناتج الصناعي الذي أكدت أنه في تزايد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مظاهرات أمام الحكومة البريطانية تضامنا مع فلسطين.. أوقفوا تصدير السلاح لإسرائيل

مظاهرات أمام الحكومة البريطانية تضامنا مع فلسطين.. أوقفوا تصدير السلاح لإسرائيل

«رمزي»: على الحكومة طرح أفكار جديدة لسد عجز الموازنة بعيداً عن القروض

«رمزي»: على الحكومة طرح أفكار جديدة لسد عجز الموازنة بعيداً عن القروض

مواطن يقاضي الحكومة 21 عام والنهاية : «المحكمة غير مختصة»

مواطن يقاضي الحكومة 21 عام والنهاية : «المحكمة غير مختصة»

الآلاف يتظاهرون أمام مقر الحكومة البريطانية دعماً للفلسطينيين

الآلاف يتظاهرون أمام مقر الحكومة البريطانية دعماً للفلسطينيين